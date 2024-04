POZZUOLI/ Cossiga e De Simone «C’è un vuoto da colmare, con il sindaco confronto leale e corretto»

POZZUOLI – «Il gruppo politico di Pozzuoli Libera, alla luce degli ultimi accadimenti e rispetto a quanto diffuso sugli organi di stampa, nel premettere che non esiste alcuna “mira espansionistica” e operazione da “scacco matto”, ritiene che occorra soffermarsi su alcune riflessioni fondamentali, trascorsi quasi due anni dalla tornata elettorale». È quanto fa sapere con una nota il movimento politico che fa capo ai consiglieri Lydia De Simone e Sandro Cossiga all’indomani dell’uscita di Arcangelo Pisano dal gruppo e il diniego da parte del sindaco Gigi Manzoni sulla nomina del nuovo assessore che dovrà sostituire Sabrina Sifo. «Il collante dell’amministrazione – si legge – può e deve essere il “mettere al centro la Politica”, unico elemento che può garantire una maggiore coesione a sostegno del sindaco Manzoni, con il quale c’è sempre stato e c’è un quotidiano confronto leale e corretto, forte di un’affidabilità che il gruppo di Pozzuoli Libera ha sempre dimostrato. È evidente che le dinamiche politiche che hanno interessato i gruppi consiliari già all’indomani delle elezioni amministrative sono un segno chiaro di un vuoto che va necessariamente colmato, da ultimo la fuoriuscita del consigliere Pisano dal gruppo di Pozzuoli Libera, del quale abbiamo ampia stima e, ove decidesse di ritornare nel nostro gruppo, saremo ben lieti di accoglierlo».

LO SCHEMA POST ELEZIONI – «Il Sindaco – fanno sapere De Simone e Cossiga – ha sempre chiarito alle forze politiche della coalizione che i consiglieri comunali eletti in maggioranza rappresentano e continueranno a rappresentare l’asse portante della coalizione. La ricomposizione del Partito Democratico può rappresentare un’opportunità, che tuttavia non può prescindere da un tavolo di confronto politico della intera coalizione, per rinforzare l’azione di governo dell’amministrazione e del Sindaco, per il definitivo rilancio della nostra amata Pozzuoli.»