POZZUOLI/ L’appello di Lucignano: «Il futuro “parte” dalle Periferie»

POZZUOLI – «Le periferie sono parte integrante di una città. Rappresentano spazi abitativi e comunità che contribuiscono alla diversità e alla ricchezza della territorio nel suo complesso. Le periferie possono svolgere un ruolo importante nell’economia e nella vita sociale della città, ospitando diverse attività economiche, sociali e culturali. È quindi fondamentale considerare le periferie come parte integrante della pianificazione urbana e dello sviluppo sostenibile della città, assicurando che ricevano attenzione e risorse adeguate per migliorare la qualità della vita dei loro residenti e promuovere la coesione sociale». È questo l’appello lanciato dal consigliere comunale di opposizione Angelo Lucignano che ha voluto portare al centro dell’attenzione il tema delle periferie, in particolare Toiano, Licola e Monterusciello da sempre considerate un’appendice della città di Pozzuoli.