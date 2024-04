«Avvistato un Ufo nel cielo di Pozzuoli»: la segnalazione del centro ufologico

POZZUOLI – Il CUFOM (Centro Ufologico Mediterraneo) della Campania ha diramato la notizia di un avvistamento avvenuto a Pozzuoli il 27 febbraio 2024. In piena notte, è stato filmato un misterioso velivolo di forma triangolare, con tre luci ai vertici. La segnalazione è arrivata dopo un avvistamento avvenuto in Liguria, dove, in una sola volta, sono stati filmati tre oggetti ritenuti “misteriosi” nella stessa occasione. Il Centro Ufologico raccoglie segnalazioni gli avvistamenti, anche senza immagini, al numero 3204659798 o attraverso le proprie piattaforme social.