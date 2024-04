POZZUOLI/ Processo Figliolia, no al patteggiamento «Convinti dell’assoluzione»

POZZUOLI – «Figliolia non patteggerà e siamo convinti che sarà assolto. Martedì sarà presente in Tribunale». È categorico l’avvocato Gigi De Vita, difensore storico dell’ex sindaco di Pozzuoli che il 9 aprile comparirà davanti ai giudici della VII sezione penale del Tribunale di Napoli per la prima udienza del processo che sarà celebrato con giudizio immediato. Insieme agli altri due imputati Nicola Oddati (ex dirigente del Pd) e Salvatore Musella (imprenditore), Figliolia ha ricevuto un decreto di giudizio immediato per le accuse di turbativa d’asta e corruzione nell’ambito della gara d’appalto per la gestione del Rione Terra. Il processo sarà celebrato con procedimento speciale – richiesto dalla Procura di Napoli – in cui non è prevista l’udienza preliminare (si passa dalle indagini preliminari all’udienza dibattimentale).

LA RINUNCIA – Un piccolo spiraglio di luce per Figliolia, unico imputato ancora sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso 22 gennaio, è arrivato questa mattina con la rinuncia da parte della pubblica accusa all’appello per quanto concerne due dei reati associativi contestati all’ex sindaco. Il processo per Figliolia sarà sdoppiato in due tronconi: uno per i fatti per i quali attualmente è ancora sottoposto alla misura cautelare, che riguardano la turbativa d’asta e la corruzione; l’altro per le ipotesi di reato residue. Successivamente la difesa presenterà nuova istanza di revoca della misura cautelare.