POZZUOLI – Sale ancora il numero di contagiati in città. Sono oramai 33 i casi di positività al coronavirus. L’ufficialità è stata data dal sindaco Vincenzo Figliolia dopo aver sentito l’Unità di crisi della Regione Campania. Questo il quadro attuale: 24 contagiati, di cui 2 ospedalizzati e 22 in isolamento domiciliare, 2 guariti clinicamente, 2 guariti definitivamente e 5 decessi. «Se dovessero esserci ulteriori notizie, vi informerò tempestivamente – ha ribadito il primo cittadino – Continuiamo a stare a casa, è la nostra unica arma per vincere».