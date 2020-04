RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Eccesso di zelo e limitazioni esasperanti. L’Ipercoop di Quarto precluso ai residenti nel quartiere di Monteruscello, che è un quartiere abitato da oltre 20.000 persone. L’Ipercoop si trova praticamente più prossimo ad esso che a quarto, nel quartiere ci sono numerosi piccoli supermarket di ridotte dimensioni, in questi giorni affollatissimi e che operano ai limiti della sicurezza. L’Ipercoop è invece sicuro, ma in questi giorni semideserto a causa delle miopi limitazioni mi risulta che i vigili di Quarto operano con uno zelo degno di migliore causa sanzionando duramente anche coloro che giunti sul posto, ammettendo l’errore vogliono tornare i dietro. Una saggia decisione sarebbe quella di una piccola deroga consentendo ai residenti a Monteruscello di accedere all’Ipercoop. Faccio appello alla sensibilità degli amministratori locali per addivenire ad una soluzione di tale questione e di revocare le sanzioni somministrate in questi giorni per non gravare ulteriormente sui già provati cittadini. (Nicola C.)