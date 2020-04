POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Gesfor Srl: “Anche in questi difficili momenti Gesfor non si ferma operando in smart working per offrire servizi di politica attiva per il lavoro, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. In particolare per quanto riguarda il settore della sanità. Numerosi nostri ex corsisti Operatori Socio Sanitari stanno dando prova delle loro competenze all’interno delle strutture sanitarie. L’avviso che pubblichiamo riguarda una richiesta che ci è pervenuta da Bologna. Coloro che fossero interessati possono rivolgersi al numero 081.303.12.64 oppure inviare un curriculum vitae a [email protected] “