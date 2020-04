QUARTO – Record di tamponi in un solo giorno nella cittadina flegrea, ben 14 i test effettuati , di cui – purtroppo – uno è risultato positivo. Dunque, sale a 14 il numero di quartesi attualmente positivi al covid-19.

LINK EPIDEMILOGICO – L’ufficialità è stata data dal sindaco Antonio Sabino che, così come i suoi omologhi, ribadisce: «Vi ricordo che per motivi di privacy non è possibile conoscere i nomi dei pazienti risultati positivi, ma vi assicuro che sono già state attivate tutte le misure per ricostruire il link epidemiologico, e le altre persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state messe in isolamento. Come sempre, vi terrò aggiornati su eventuali novità».