POZZUOLI – Altro caso di coronavirus a Pozzuoli dopo quello ufficializzato nel pomeriggio di sabato. I tamponi finora risultati positivi sono 34. Il nuovo contagio è stato comunicato poco fa dall’unità di crisi della Regione Campania. Attualmente i contagiati in città sono 25 (di cui 2 sono ricoverati in ospedale e 23 in isolamento presso le proprie abitazioni); 2 sono le persone guarite, 2 quelle in via di guarigione e 5 i decessi.