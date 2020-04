POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dai dipendenti della caffetteria “Up Down Coffee” di Arco Felice.

IL MESSAGGIO – “Non sempre i datori di lavoro sono semplicemente “Boss” a cui il rispetto è dovuto ma non sentito….Fortunatamente il nostro Titolare Vincenzo Della Ragione si è sempre immedesimato nelle esigenze di tutti noi dipendenti, soprattutto quando si ha la possibilità di lavorare in un’azienda come la sua, dove i rapporti personali contano ancora qualcosa, ed è decisamente piacevole, confortante e rassicurante sapere di poter contare su un datore di lavoro con il quale si può avere un rapporto franco e che si basi sulla stima reciproca….Oggi tutti noi dipendenti dell’Up Down Coffee ti ringraziamo pubblicamente x tutto quello che hai sempre fatto e continui a fare x tutti noi….Ti siamo vicini in questo momento così buio e delicato con la speranza di poter ripartire al più presto possibile, consapevoli che non sarà x niente semplice, ma siamo pronti, uniti, coesi, determinati più che mai a ritornare più forti di prima…. Andrà tutto bene!”

*firmato: I dipendenti dell’Up Down Coffee