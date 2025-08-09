POZZUOLI/ Controlli anti movida selvaggia: giovane in moto senza patente inseguito e bloccato

POZZUOLI – Controlli anti movida selvaggia ad Arco Felice. Nella serata di ieri i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito- insieme agli agenti della polizia municipale – coordinati dalla comandante Silvia Mignone – hanno controllato 86 persone, tra cui 6 con precedenti di Polizia, 33 veicoli ed elevato diverse contravvenzioni al Codice della strada.

L’INSEGUIMENTO – Inoltre, anche in questa occasione, è stata sequestrata una moto che alla vista degli agenti ha tentato di evadere il controllo scappando in un vicolo cieco. Rintracciato da due volanti si è scoperto che il conducente non era titolare di patente di guida e non indossava il casco.

I controlli continueranno