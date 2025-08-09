Donna in sedia a rotelle blocca l’accesso al pronto soccorso: denunciata

NAPOLI – I carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti ieri sera al CTO. Una donna di 47 anni, lamentando i lunghi tempi di attesa e pretendendo di essere visitata immediatamente, si sarebbe posizionata con la sua sedia a rotelle davanti alla porta d’ingresso all’area dei codici rossi. Questo comportamento avrebbe reso difficile l’accesso e bloccato le attività del reparto per oltre un’ora. La 47enne è stata denunciata.