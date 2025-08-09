Si è spento Pasquale Trinchillo, storico imprenditore balneare di Pozzuoli e Giugliano

POZZUOLI – Si è spento Pasquale Trinchillo, imprenditore balneare che ha scritto la storia del litorale di Licola e Varcaturo. Per decenni Trinchillo ha investito nel settore della ricettività turistica, riqualificando e rilanciando territori come nel caso di Licola Borgo, la cui esistenza ancora oggi è legata alla figura dell’imprenditore. Cordoglio e vicinanza sono stati espressi da più parti alla famiglia e al figlio Salvatore, noto imprenditore, patron del Varca d’Oro e presidente del Sindacato Italiano Balneari della Campania. In particolare da Nicola Scamardella, attuale presidente di Confcommercio Pozzuoli, che ha preso le redini dell’associazione di categoria proprio da Salvatore; dai colleghi di Unimpresa Pozzuoli e dalla nostra redazione attraverso il direttore Gennaro Del Giudice e l’editore Sergio Di Bonito.