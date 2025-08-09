Giovanni morto in barca: a Bacoli lutto cittadino per i funerali

BACOLI – Lutto cittadino a Bacoli per i funerali di Giovanni Marchionni, il 21enne trovato morto a bordo di uno yacht ormeggiato nella Marina di Portisco, nel Comune di Olbia. Lo ha annunciato il sindaco Josi Della Ragione: «Lutto cittadino. Ho disposto che per i funerali di Giovanni Marchionni, giovane bacolese morto tragicamente in Sardegna, la città di Bacoli vivrà una giornata di lutto cittadino. È un dolore fortissimo quello che ha travolto l’intera comunità. Non si può morire a 21 anni. In attesa dell’autopsia, e delle indagini in corso, che chiariranno le cause del decesso, restiamo al fianco della famiglia. Nel giorno dell’ultimo saluto, Bacoli si fermerà per manifestare tristezza, cordoglio. Per abbracciare Giovanni. Un ragazzo solare. Un sognatore. Un lavoratore.» La salma del giovane dovrebbe rientrare in città tra giovedì e venerdì, solo al termine dell’autopsia – disposta dalla Procura di Tempio – che servirà a stabilire le esatte cause che hanno portato al decesso.