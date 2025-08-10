Allarme incendi in provincia di Napoli: operativa la task force investigativa dei Carabinieri

NAPOLI – Alla luce dell’aumento del rischio incendi boschivi che sta interessando in questi giorni la provincia di Napoli, dalla mattinata odierna l’Arma dei Carabinieri ha attivato un dispositivo straordinario di prevenzione e contrasto. Sul territorio provinciale sarà impiegata una task force investigativa specializzata, composta da militari con competenze tecniche e investigative per individuare le cause dei roghi e accertare eventuali responsabilità penali.

L’AZIONE – L’attività si svolgerà sotto il coordinamento della competente Procura della Repubblica di Nola, in sinergia con le altre componenti del Comando Unità Forestali e Ambientali Carabinieri e i reparti territoriali dell’Arma. La task force andrà a potenziare le unità già presenti e operative sul territorio, garantendo interventi tempestivi sui luoghi interessati dagli incendi, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica degli eventi e alla prevenzione di nuovi episodi, in particolare nelle aree protette e nei siti di pregio naturalistico.