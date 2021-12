POZZUOLI – Gli operatori De Vizia continuano il loro servizio di raccolta rifiuti domiciliare dedicato ai pazienti Covid in isolamento domiciliare. Il ritiro viene effettuato il martedì e il venerdì. A disciplinare la gestione dei rifiuti provenienti da abitazioni di pazienti positivi ed in isolamento domiciliare sono le linee guida emanate dall’Istituto Superiore di Sanità. Le raccomandazioni dell’istituto prevedono il trattamento di tali rifiuti come indifferenziati, senza bisogno pertanto da parte dell’utente contagiato di procedere alla separazione delle frazioni. Le uniche vere precauzioni da adottare sono l’utilizzo di più sacchetti uno nell’altro e di provvedere alla chiusura utilizzando guanti monouso. Quindi tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) – compreso fazzoletti, mascherine, guanti e teli monouso – vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati. Tra le raccomandazioni da seguire sono segnalate inoltre quella di lavarsi le mani subito dopo aver tolto i guanti e l’accortezza di non far entrare gli animali da compagnia nel locale dove sono presenti i sacchetti di rifiuti.