QUARTO – «Anche questa volta l’amministrazione Sabino salva la poltrona grazie ad alcuni pezzi di opposizione. Una maggioranza che perde pezzi in consiglio comunale. Il gruppo Arcobaleno, per chiara scelta politica, non si presenta al Civico Consesso, mettendo a rischio la seduta di questa mattina». A dirlo in una nota è il consigliere di opposizione Rosa Capuozzo che si scaglia sia contro la squadra di governo, targata Antonio Sabino, che contro le altre forze di minoranza. «Una seduta che è riuscita a mantenere il numero legale solo grazie ad alcuni consiglieri – tuona l’ex fascia tricolore – Gli stessi consiglieri di opposizione che pochi giorni fa avevano firmato un atto, inviato anche al Prefetto, che chiedeva la commissione d’accesso nei confronti di questa amministrazione. Sono palesi ormai le divergenze tra i vari gruppi che sostengono il sindaco. Forse qualcosa si sta spostando, forse la maggioranza sta cambiando la sua geografia, forse sarà l’aria natalizia dove anche l’opposizione ha deciso di fare un regalo al sindaco. Sta di fatto che questa amministrazione perde i colori dell’Arcobaleno, ma riesce comunque a combinarla di tutti colori, grazie anche a chi fino a ieri voleva mandarli a casa».