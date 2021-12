POZZUOLI – Dipendenti Eav positivi e in quarantena. Il trasporto pubblico torna a fare i conti con l’emergenza coronavirus. E per fare fronte all’indisponibilità non programmata di personale, anche l’Eav – come le altre aziende ferroviarie italiane – si è vista costretta a predisporre una rimodulazione del servizio, con la definizione di alcune corse “non garantite”. La nuova disposizione decorre da oggi per le linee vesuviane dove saranno garantite 206 corse delle 236 del programma. Sulle linee flegree, invece, il dispositivo decorre da domenica 2 gennaio e garantirà 180 corse delle 197 previste. Nel complesso la riduzione riguarderà l’11% del servizio.

CORSE NON GARANTITE – Di seguito l’elenco delle corse non garantite.

LINEE FLEGREE

Linea Napoli Montesanto – Torregaveta

treno 9102 delle ore 10:21 da Montesanto per Torregaveta

treno 9105 delle ore 10:54 da Torregaveta per Montesanto

treno 9110 delle ore 11:01 da Montesanto per Torregaveta

treno 9113 delle ore 11:34 da Torregaveta per Montesanto

treno 9120 delle ore 12:01 da Montesanto per Torregaveta

treno 9121 delle ore 12:14 da Torregaveta per Montesanto

treno 9124 delle ore 12:41 da Montesanto per Torregaveta

treno 9131 delle ore 13:14 da Torregaveta per Montesanto

treno 9132 delle ore 13:21 da Montesanto per Torregaveta

treno 9135 delle ore 13:54 da Torregaveta per Montesanto

treno 9142 delle ore 14:21 da Montesanto per Torregaveta

treno 9143 delle ore 14:34 da Torregaveta per Montesanto

treno 9150 delle ore 15:01 da Montesanto per Torregaveta

treno 9153 delle ore 15:34 da Torregaveta per Montesanto

treno 9154 delle ore 15:41 da Montesanto per Torregaveta

treno 9161 delle ore 16:14 da Torregaveta a Fuorigrotta

treno 9164 delle ore 16:41 da Montesanto a Fuorigrotta

treno 9165 delle ore 16:54 da Torregaveta a Fuorigrotta

Linea Napoli Montesanto – Licola