POZZUOLI – Ieri la Campania ha stabilito un nuovo ‘record’: 9.802 casi positivi su 111.379 tamponi eseguiti. Secondo il bollettino dell’Unità di Crisi 11 persone non ce l’hanno fatta. Inoltre risultano in aumento i ricoveri in degenza. E non va meglio a Pozzuoli che ieri ha registrato altri 147 casi di Covid-19, arrivando così a quota 937 positivi in totale. Dall’inizio della pandemia ad oggi 7941 puteolani hanno contratto il virus e 105 persone hanno perso la vita.