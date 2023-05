POZZUOLI/ Consiglio Comunale fiume, approvato il Bilancio di previsione

POZZUOLI – Più di 10 ore in aula, seduta fiume per il Consiglio Comunale di Pozzuoli. Ieri nel ‘parlamentino’ locale sono stati toccati temi molto importanti per lo sviluppo della città e non sono mancati scontri tra le forze di maggioranza e opposizione. Ben 14 i punti all’ordine del giorno, oggetto di discussioni e votazioni all’interno dell’aula consiliare “Nino Gentile” al Rione Toiano. Al centro del dibattito l’approvazione del Bilancio di previsione finanziaria 2023-2025; il DUP, Documento Unico di Programmazione; la modifica del regolamento di disciplina della Tari, tassa sui rifiuti; l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

LA DISCUSSIONE IN AULA – Dopo ore e ore di discussione e di botta e risposta tra maggioranza e minoranza, il Consiglio Comunale di Pozzuoli ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2023-2025. Con il voto dell’Assemblea degli eletti – 5 i voti contrari dai banchi dell’opposizione e 2 astenuti (Tozzi e Villani)– si conclude l’iter della manovra, avviato con le linee d’indirizzo presentate in Giunta. L’approvazione giunge nei tempi stabiliti dalla legge. Nel corso della seduta è stato approvato anche il DUP – Documento Unico di Programmazione Periodo 2023-2025.