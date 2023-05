Grave incidente a Pozzuoli, il racconto: «Mio figlio di 16 anni salvato da medici e infermieri del Santa Maria delle Grazie»

POZZUOLI – «Nella notte tra il 19 e 20 maggio mio figlio Andrea, 16 anni, studenti del Tassinari di Pozzuoli, ha avuto un gravissimo incidente in moto a via campi flegrei altezza Q8. Ci dissero che la situazione era disperata con pochissime speranze di vita, spappolamento del fegato ed emorragia interna diffusa. Il tempestivo arrivo dell’ambulanza e la professionalità dell’ospedale hanno salvato mio figlio arrivato con codice rosso. Vi racconto ciò perché è giusto evidenziare le qualità e le professionalità di quell’ospedale a volte fortemente criticato. Non è la prima volta che purtroppo mi sono dovuto servire dei loro servizi. Ne sono uscito sempre con ottimi risultati» è quanto ha raccontato al nostro giornale Dino Morra, padre del giovane salvato dai medici del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e dalla celerità del 118.

LA FELICITA’ – «In particolare – racconta Dino Morra- voglio fare una lode al dottor Biagio Sodano che in una umida notte di maggio ha deciso che c’era tutto da mollare perché c’era una vita da salvare. Caro dottore, a te che assorto tra i tuoi pensieri avrai pensato che la vita è un dono ed il tuo dono è quello di salvare vite, che hai accolto tra le tue mani quel corpo esile ma forte di un giovane che disperatamente ti implorava di continuare vivere, che hai trascorso tre ore e più della tua vita cosciente che quella vita era da salvare ed incosciente che quella vita era di mio figlio. Ma lode anche a voi anestesisti, chirurghi, infermieri, medici e paramedici del Santa Maria delle Grazie, voi che avete fermato il tempo per Andrea, come se fosse vostro, il figlio, grazie per la passione competenza, gentilezza e fermezza, grazie per avere lottato per quella vita che era un’avventura da continuare».