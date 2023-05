POZZUOLI/ Ufficio giardini in affanno, il Comune ricorre ancora a una ditta privata

POZZUOLI – Quasi 50mila euro per il “servizio di taglio e sfalcio delle erbe spontanee, di taglio degli arbusti e di abbattimento di alberi in diverse arre del comune di Pozzuoli”. E’ quanto deciso dall’amministrazione Manzoni che con affidamento diretto ha incaricato la ditta “New Garden Srls” di Domenico Cerrone che dovrà sopperire alle “esigue risorse umane e strumentali in organico” del Servizio Verde Pubblico “impossibilitato a fronteggiare le operazioni di sfalcio delle erbacee e di taglio degli arbusti” alla luce dello stato in cui versano i quartieri della città ricoperti da sterpaglie.

LE CARENZE – L’ufficio giardini di via Levi, a Monterusciello, è stato preso in contropiede dagli eventi non riuscendo a fronteggiare il problema, su cui grava la mancanza di uomini e mezzi. “Nelle ultime settimane è emersa una forte criticità in merito allo sviluppo eccessivo ed incontrollato di arbusti ed erbacce in parte delle aree cittadine a verde nonché nelle aree incolte della ex Protezione Civile” si legge infine nella determina a firma del dirigente Stefano Terrazzano che ha disposto l’affidamento per una cifra totale di 48.789,99 euro.