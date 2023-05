La Regione Campania finanzia 51 campi scuola della Protezione Civile: 2 sono in area flegrea

BACOLI – La Regione Campania ha finanziato con 180mila euro 51 Campi scuola della Protezione Civile. Due di questi si trovano in area flegrea e più precisamente a Bacoli e a Monte di Procida. Si tratta del Nucleo ANC di Bacoli e del Coordinamento Volontari Campani a Monte di Procida. Il progetto è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di partecipare ad una settimana di attività ludico-ricreative finalizzate all’apprendimento delle best practices di Protezione Civile. L’iniziativa, denominata “Anch’io sono la Protezione Civile” e promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, individua il gioco quale modalità didattica per dialogare con i ragazzi e favorire tra loro dinamiche di confronto, di scambio, di crescita. Divertimento e formazione sono le parole chiave dei campi scuola, che offrono attività ludiche, ma anche un fitto programma didattico dedicato alla conoscenza del Sistema di Protezione civile, dei rischi naturali ai quali i territori sono esposti anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici nonché dei piani comunali di protezione civile.

IL PROGETTO – Tra gli obiettivi del progetto: incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, sensibilizzare i più giovani rispetto alle misure di autoprotezione, ma anche stimolare e favorire la sensibilità e la consapevolezza nei ragazzi (e nelle comunità) circa il valore civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e del territorio e favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza non solo dell’ambiente, ma anche e soprattutto del cittadino. I 51 campi scuola finanziati dalla Regione Campania e coordinati dalla Protezione Civile regionale, distribuiti sulle cinque province, si aggiungono ai 10 già finanziati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per il territorio regionale e saranno organizzati tra luglio e agosto prossimi dalle Associazioni di volontariato operanti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa.