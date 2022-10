POZZUOLI – Un immigrato senza fissa dimora è stato fermato poco fa dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli a Licola Borgo. Il giovane si aggirava con fare minaccioso, urlando parole incomprensibili nei pressi dell’asilo e del baby parking. Allarmati genitori e residenti che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta una volante della polizia con i due agenti che lo hanno bloccato e portato via.

ATTEGGIAMENTI MOLESTI – Il giovane era già stato segnalato nei giorni scorsi per molestie ai danni di due donne. Da tempo bazzica in quella area, dando fastidio ai passanti e in più occasioni spaventando adulti e bambini. Episodi spiacevoli a cui finora non sono seguite denunce.