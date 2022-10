POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Mi rivolgo a voi per cercare di render pubblico quello che ormai ci sta portando all’esasperazione a noi cittadini del Rione Solfatara a Pozzuoli precisamente via Seconda Traversa Coste di Agnano. Siamo stanchi di non essere tutelati da nessuno in primis dal Primo cittadino! Stanchi di subire furti e atti vandalici. Stanchi di fare il lavoro di polizia municipale per evitare corse di auto e moto ad ogni ora o ritrovarci a dirigere il traffico all’entrata e uscita scolastica degli alunni iscritti al plesso Trincone. Stanchi di non avere più a disposizione un pullman che ci collega al centro di Pozzuoli, il famoso P9. Siamo abbandonati a noi stessi!!! Si ricordano di noi solo durante le votazioni!!! Stamani io e mio padre siamo sono stati vittime di atti vandalici alle nostre auto subendone furti e danni. Non siamo i primi….E’ l’ennesima volta dell’anno!!» (Fabiola D.F.)

