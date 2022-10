POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Per nome e per conto del condominio Via Girone 33, di cui sono amministratore, vi segnalo l’annoso problema di viabilità che si sta creando negli ultimi mesi, caratterizzato dalla costante presenza di autovetture parcheggiate in divieto di sosta nonostante i paletti dissuasori della sosta installati dal Comune di Pozzuoli l’anno scorso. Tale condizione di sosta selvaggia restringe oltremodo la carreggiata e, oltre a creare difficoltà alla circolazione ed all’accesso alle abitazioni, infonde nei condomini non poca preoccupazione ove mai fosse necessario l’intervento di un mezzo di soccorso (che in questa condizioni non riuscirebbe in alcun modo a transitare) o nel caso in cui la recrudescenza di attività sismiche e bradisismiche dovesse portare, Dio non voglia, ad una evacuazione massiva ed urgente di quella che, lo ricordo, è una strada senza uscita e densamente popolata. A nome del condominio auspichiamo che venga assicurato il più possibile il controllo di Via Girone, soprattutto nella parte meno “in vista” ovvero il tratto che si dirama dall’incrocio con via Tommaso Pollice a via Bardia affinché i divieti di sosta 0-24 vengano rispettati.»

