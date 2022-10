BACOLI – A Bacoli il servizio di refezione scolastica per l’anno 2022-2023 verrà avviato a far data da lunedì 10 ottobre. A comunicarlo è l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia Basciano, che inoltre fa sapere che per eventuali necessità concernenti l’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione al servizio o per qualsiasi altra esigenza concernente la refezione scolastica, è possibile recarsi presso la sede dei servizi scolastici, sita in Via Miseno (Casevecchie), dalle ore 10 alle ore 12:00, dove verrà fornita l’assistenza richiesta.