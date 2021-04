POZZUOLI – Oggi il Tunnel Monte Nuovo, che collega Arco Felice con Lucrino, resterà chiuso dalle ore 9 alle ore 13:30 in entrambi i sensi di marcia. Il provvedimento si è reso necessario per consentire verifiche finalizzate all’adeguamento e messa in sicurezza antincendio della galleria. Nel frattempo proseguiranno, come da programma, le opere di risanamento delle strutture in cemento ammalorate, che hanno imposto la circolazione nel tunnel su un’unica corsia: fino a venerdì 16 in direzione Arco Felice e dal 19 al 28 aprile (escluso sabato e domenica) in direzione Lucrino.