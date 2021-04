POZZUOLI – Otto box, 20 medici fra i 300 specializzandi arruolati dall’Asl Napoli 2 Nord e 10 infermieri. Obiettivo: 800 vaccinazioni al giorno. Sono i numeri che accompagnano l’apertura del nuovo centro vaccinale all’interno del Palazzetto dello Sport “Alfonso Trincone” di Monterusciello prevista per giovedì. All’interno della struttura saranno previsti ulteriori spazi da adibire a box: l’idea è di coinvolgere anche i medici di famiglia. Per ogni box sono previste 100 vaccinazioni al giorno, dalla mattina fino a tarda sera.

L’ORGANIZZAZIONE – Il comune di Pozzuoli ha dato il palazzetto in comodato d’uso gratuito all’Asl Napoli 2 Nord per l’intera durata della campagna vaccinale. L’azienda sanitaria utilizzerà esclusivamente personale proprio per l’attività da svolgere nel PalaTrincone di via Miccoli, mentre il Comune garantirà la fornitura dei vari servizi, compreso la vigilanza dell’impianto. Sarà ovviamente l’Asl a convocare singolarmente i cittadini secondo il piano vaccinale varato dal governo e le indicazioni della Regione Campania. Intanto, sempre da giovedì 15 aprile è stato disposto il divieto di sosta h24 su via Miccoli per entrambi i lati della carreggiata.