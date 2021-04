POZZUOLI – Due alunni della scuola elementare “Borsellino” sono risultati positivi al covid-19. A comunicarlo alla dirigente scolastica Francesca Luongo sono stati gli stessi genitori dei piccoli alunni. In via precauzionale è stata attivata la didattica a distanza per le classi di appartenenza e per due insegnanti, che rimarranno a casa nella giornata di mercoledì. Oltre alla consueta sanificazione giornaliera per oggi e domani è stato disposto un ulteriore intervento di igienizzazione e sanificazione dell’intero plesso scolastico.