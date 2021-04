POZZUOLI – In 7 in un bar, tutti sanzionati, compreso il titolare. Questo il bilancio dell’intervento messo a segno dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli, che hanno imposto la chiusura per 5 giorni al titolare di un bar in via Orata, al Rione Toiano. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 32enne aveva consentito a 7 persone – tutte sanzionate – di consumare bevande all’interno dell’attività, in barba alla normativa anti-contagio. Nello stesso locale i militari hanno trovato e sequestrato 17 computer dedicati al gioco online. Sono in corso, in queste ore, ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa.