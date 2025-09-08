POZZUOLI/ Chiusa sala giochi nel centro storico: era senza autorizzazioni

POZZUOLI – Una sala giochi è stata chiusa in via Roma, nel centro storico di Pozzuoli. La disposizione è arrivata attraverso ordinanza dirigenziale del comune di Pozzuoli a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Pozzuoli lo scorso 3 settembre, durante i quali erano emerse diverse irregolarità, in particolare la mancanza di autorizzazioni e l’assenza dell’esposizione della tabella dei giochi proibiti. Per tale motivo, la Direzione 7 del comune di Pozzuoli, ha disposto una nuova sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per tre giorni.