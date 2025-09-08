POZZUOLI/ Scatta il Daspo per i due fratelli che accoltellarono ristoratore a Monterusciello

POZZUOLI – Arriva il Daspo per i fratelli del cameriere che lo scorso 3 luglio accoltellarono il titolare del ristorante “Rodan” di Monterusciello durante una violenta lite. Si tratta di due gemelli di 23 anni di Pozzuoli, denunciati per lesioni personali aggravate in concorso tra loro e porto abusivo di armi in concorso dai poliziotti diretti dal vicequestore Raffaele Esposito. Sono stati proprio gli uomini del commissariato puteolano a notificare la misura di sicurezza che vieterà ai due di avvicinarsi – per 18 mesi – al Rodan e alle attività commerciali limitrofe nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 24.

L’AGGRESSIONE – Secondo quanto ricostruito dai poliziotti uno dei due avrebbe accoltellato a un gluteo P.V., 38enne di Napoli, titolare del ristorante il quale, dopo la sparizione di una somma di 15mila euro incassata attraverso la vendita di un’auto e i pigioni di alcuni immobili, aveva accusato il fratello maggiore dei gemelli. Venuti a conoscenza del fatto, questi si erano recati nel locale per difendere il fratello che nel frattempo stava avendo un’accesa discussione proprio col suo titolare. In quegli attimi, uno dei due avrebbe preso un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri e avrebbe colpito la vittima.