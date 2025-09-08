POZZUOLI/ Auto scassinata a Monterusciello: rubato zainetto di un ragazzino disabile

POZZUOLI – Un furto con scasso si è verificato nella serata di sabato scorso, intorno alle 21:10, in via Monteruscello, destando forte preoccupazione tra i residenti per l’escalation di episodi criminali simili che stanno colpendo la zona. La vittima, un residente del luogo, aveva parcheggiato la propria auto, una Citroën Spacetourer, nei pressi della pizzeria “Bob e Clare” per ritirare alcune pizze. L’accaduto, documentato dalla denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione di Monteruscello, si è consumato in un lasso di tempo brevissimo, circa un minuto e mezzo. Approfittando della momentanea assenza del proprietario, ignoti hanno infranto il finestrino della vettura per sottrarre uno zaino contenente oggetti personali del figlio della vittima, un ragazzo disabile.

LA DENUNCIA – “L’episodio non è isolato. Come lamenta il proprietario del veicolo, i furti con scasso e i danneggiamenti ai danni delle auto in sosta sono diventati un fenomeno sempre più frequente, spesso favorito dalla totale assenza di telecamere di videosorveglianza, che rende difficile l’identificazione dei responsabili e non agisce da deterrente. La situazione alimenta un crescente senso di insicurezza nella comunità locale, che chiede maggiori controlli e interventi mirati da parte delle autorità per contrastare questi crimini e garantire una maggiore tranquillità ai cittadini.” fa sapere il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.