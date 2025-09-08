«Autista del bus alla guida con il cellulare in mano» la denuncia di un passeggero diretto a Varcaturo

VARCATURO – «Autista del bus alla guida con il cellulare in mano». E’ quanto ha denunciato una passeggera dell’M1 B che ha percorso la tratta Varcaturo-Campi Flegrei. Il video che riprende il conducente del mezzo intento a chattare o a navigare mentre è alla guida, è stato postato su Facebook dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Ti mando il video del mio viaggio sul pullman M1B per Varcaturo. Praticamente il conducente non si è mai staccato dal cellulare. Siamo partiti alle 13 e 20 dalla stazione Campi Flegrei, si è fatto anche le curve con una mano sul telefono e una sul volante”.