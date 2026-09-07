POZZUOLI/ Cavo elettrico volante sulla testa dei bambini a scuola: genitori preoccupati – LE FOTO

POZZUOLI – Un cavo elettrico volante che da una palazzina popolare entra nell’edificio che ospita la scuola materna ed elementare “Oriani-Diaz” a via Reginelle, nel quartiere a Monterusciello. E, ancora, un’auto parcheggiata all’interno del cortile (con il cancello chiuso), davanti all’ingresso dell’istituto, dove hanno accesso i piccoli studenti. Indizi che fanno ipotizzare la presenza di qualcuno l’interno dell’immobile un tempo destinato al custode, figura oggi uscita di scena nella totalità degli istituti scolastici dell’area flegrea.

LE CRITICITÀ – Tra questi c’è proprio l’Oriani-Diaz di via Reginelle per il quale, nel 2024, il sindaco di Pozzuoli firmò un’ordinanza di sgombero – mai eseguita – a carico dell’ex custode, oggi chiamato a ricoprire il solo ruolo di collaboratore scolastico. Una vicenda dai contorni chiaroscuri, che lo scorso anno portò anche al distacco della fornitura elettrica all’abitazione che, nei fatti, ad oggi resta occupata abusivamente. Praticamente qualcuno all’interno apre e chiude il cancello, usufruisce degli spazi pertinenti alla scuola e parcheggia all’interno l’auto senza averne titolo. Scenario reso ancora più inquietante da un cavo elettrico che viaggia sulla testa dei bambini.

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