Dalla Giunta regionale della Campania in arrivo 7 milioni per Pozzuoli e i Campi Flegrei

POZZUOLI – Nuovi aiuti economici per Pozzuoli e i Campi Flegrei. La Giunta regionale della Campania ha approvato ulteriori sette misure straordinarie per un importo complessivo di 7 milioni e 100 mila euro per gli interventi che rientrano nel Piano per l’emergenza sismica e che riguardano alcune delle principali esigenze della popolazione e del territorio. Tra queste il sostegno alle persone più vulnerabili all’assistenza sanitaria, la mobilità degli studenti, i collegamenti marittimi e gli interventi sul porto di Pozzuoli e nella Riserva degli Astroni. “La priorità è dare risposte concrete, veloci e continue nel tempo alle comunità dei Campi Flegrei. – ha detto il presidente Roberto Fico – Con queste misure interveniamo per fornire sostegno ai cittadini più fragili, assistenza sanitaria, assicurare servizi di mobilità, garantire collegamenti e sicurezza. È un insieme di interventi che potrà essere rafforzato e integrato sulla base delle esigenze che emergeranno. La Regione continuerà a essere al fianco dei cittadini, con responsabilità e una presenza costante sul territorio”.