POZZUOLI/ Don Fabio e Don Marco: a Licola i due nuovi parroci della chiesa di San Massimo e Santa Maria Goretti

POZZUOLI – La Chiesa di San Massimo e Santa Maria Goretti ha due nuovi preti: si tratta di Don Fabio De Luca, che ricoprirà il ruolo di parroco; e di Don Marco Etiope, che avrà la funzione di vice parroco. La cerimonia religiosa per salutare i due nuovi arrivi è stata celebrata domenica dal vescovo della diocesi di Pozzuoli e Ischia Monsignor Carlo Villano. Don Fabio e Don Marco prendono il posto di Padre Giuseppe Guida che ha guidato la chiesa di Licola Borgo per oltre quindici anni.