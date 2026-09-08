L’incendio di Cigliano: due poliziotti e due carabinieri salvarono la vita ad una famiglia di Pozzuoli

POZZUOLI – Fu un pomeriggio d’inferno, quello del 14 agosto scorso, per gli abitanti di via Cigliano, a seguito di un incendio scoppiato sulla collina. Il rogo, alimentato dalle alte temperature di quel giorno e dalle raffiche di vento di Maestrale, si è propagato con una rapidità impressionante, divorando la vegetazione circostante e minacciando direttamente i fabbricati di una decina di famiglie. Solo grazie all’intervento provvidenziale di due poliziotti del Commissariato di Pozzuoli, coadiuvati da due carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli, fu evitato il peggio per un’intera famiglia minacciata dalla fiamme.

I FATTI – I due agenti individuarono quattro persone, tra cui due persone non deambulanti, intrappolate nell’abitazione minacciata dalle fiamme. All’esterno dell’abitazione era situato un bombolone di gas verso cui si avvicinavano le fiamme. Con prontezza e determinazione, i due poliziotti insieme ai due militari riuscirono a contenere le fiamme con mezzi di fortuna, semplici pompe e sacchi pieni d’acqua, limitando i danni in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Una volta contenuto l’incendio i due poliziotti riuscirono ad entrare nell’abitazione da cui usciva una grade quantità di fumo per mettere in sicurezza le quattro persone presenti all’interno.

LE DIFFICOLTA’ – I vigili del fuoco, una volta giunti sul posto, chiusero l’alimentazione del gas. La presenza del GPL, infatti, aveva reso l’intervento particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza, considerata la possibilità di aggravamento dello scenario in caso di coinvolgimento diretto del serbatoio o di propagazione delle fiamme alle strutture e alla vegetazione circostante. Le forti folate di vento di Maestrale e le difficoltà delle autobotti grandi a sopraggiungere in tempo sul posto a causa di una strada di accesso all’area stretta e dissestata, resero l’intervento dei due poliziotti e dei due carabinieri fortemente valoroso per salvare la vita alle quattro persone.