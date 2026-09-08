Sfollati e consiglieri regionali davanti al comune di Pozzuoli “Vogliamo lo stato di emergenza”

POZZUOLI – Sit-in corso da parte dei consiglieri regionali di opposizione e degli sfollati di via Artiaco davanti all’ingresso del comune di Pozzuoli. “Vogliamo la stato di emergenza” chiedono i manifestanti presenti sul posto insieme ai consiglieri Sangiuliano, Pisacane, Romano e Pelliccia. Esposti striscioni di protesta, accuse al sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e al presidente della Regione Roberto Fico rei di non volere lo stato di emergenza per “motivi politici”.

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