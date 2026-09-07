Bradisismo, sindaci e comitati flegrei in audizione alla Camera dei deputati

POZZUOLI – Domani, martedì 8 settembre, presso l’Aula della Commissione Ambiente della Camera, le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera svolgono una serie di audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Per quanto concerne il fenomeno sismico che ha colpito Pozzuoli e l’area flegrea alle ore 13.05 è prevista l’audizione del “Comitato Emergenza Campi Flegrei” e Comitato amministratori di condominio e condomini Flegrei; alle ore 15.45 Fulvio Maria Soccodato, commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei: ore 16.25 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv); dalle ore 16.45 Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida, Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, e Antonio Sabino, sindaco di Quarto.