«Nessuno vuole affittarci le case» sfollati di Pozzuoli incendiano i cassonetti davanti al Palatrincone – LE FOTO

POZZUOLI – «Nessuno vuole affittarci le case». Monta la disperazione all’Hub del Palazzetto di Monterusciello dove gli sfollati questa sera hanno dato fuoco a due cassonetti in segno di protesta per le condizioni in cui vivono dal 31 luglio scorso. Il piccolo rogo è stato domato dopo l’arrivo dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Una nube di fumo ha invaso l’area dove dormono circa 50 persone tra adulti e bambini. La protesta nasce dalle difficoltà che stanno vivendo gli sfollati, a cui i proprietari degli immobili chiedono fino a 800 euro per un bilocale oltre a numerose garanzie. A ciò si aggiunge lo stop alla fornitura di pasti caldi a partire da oggi “Ci stanno trattando come gli animali. Hanno lasciato appena un frigorifero, anche i tavoli. Ci hanno detto che se vogliamo mangiare dobbiamo farlo fuori dal Palazzetto”.

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