Controlli anti sciacallaggio a Pozzuoli: identificate 492 persone

POZZUOLI – Sono andati avanti per tutta la settima appena trascorsa i controlli anti sciacallaggio. Le attività, condotte dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli e dell’ufficio prevenzione crimine di Napoli, si sono concentrate in particolare nelle zone maggiormente colpite dal sisma del 31 luglio scorso, in particolare nel centro storico, a via Napoli, Rione Solfatara e via Artiaco. Il bilancio dei controlli è di 492 persone identificate e 181 veicoli fermati e sottoposti a controlli.