Investita a Pozzuoli da uomo ossessionato, monito di Carla Caiazzo «Promuovere la cultura del rispetto»

POZZUOLI – «Esprimo, a nome mio e di tutta la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, profondo dispiacere e forte preoccupazione per il grave episodio di violenza che ha visto coinvolta una donna, investita insieme al suo attuale compagno dall’ex compagno, un uomo di 43 anni.» È quanto afferma Carla Caiazzo, presidente della CPO di Pozzuoli , in merito all’episodio che ha portato al ferimento di una 33enne e del suo fidanzato, travolti da un’auto guidata da un uomo che era ossessionato da lei.

LA CULTURA – «Di fronte a episodi così drammatici non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti. – aggiunge Caiazzo – La violenza, in qualunque sua forma, rappresenta una ferita profonda per tutta la nostra comunità e ci impone una riflessione seria e collettiva. Come Commissione Pari Opportunità siamo e continueremo ad essere in prima linea nel sostenere le donne, nel promuovere la cultura del rispetto e della parità e nel contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Ma sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare. La prevenzione e il contrasto alla violenza non possono essere affidati soltanto alle istituzioni è necessario un impegno condiviso che coinvolga le famiglie, la scuola, le associazioni e l’intera società civile. Dobbiamo educare, soprattutto le nuove generazioni, al rispetto dell’altro, alla gestione sana delle relazioni e al valore della libertà, affinché nessuno possa mai considerare l’amore, la gelosia o la separazione come una giustificazione per la violenza. Il nostro impegno continuerà con ancora maggiore determinazione, affinché ogni donna possa sentirsi libera, rispettata e soprattutto al sicuro. Alla donna coinvolta in questo terribile episodio e a tutte le persone che le sono vicine rivolgo la mia solidarietà e la mia vicinanza, auspicando che possa superare quanto accaduto.»