Deve scontare 5 anni di carcere: 43enne preso dalla Squadra Mobile

ISCHIA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Ischia e della locale Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 24 luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali– secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 5 anni, 2 mesi di reclusione per i reati di evasione, lesioni personali e furto commessi tra il 2016 e il 2010 a Casamicciola Terme e Ischia.