Alto impatto dei carabinieri al Vomero

VOMERO – Servizio straordinario di controllo del territorio per carabinieri della Compagnia di Napoli. Attenzionate le vie della movida vomerese e non solo. Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 83 persone identificate, 37 i veicoli controllarli, 7 le contravvenzioni al codice della strada elevare, 2 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Sono 4 le persone denunciate. Un 65enne e un 55enne sono stati denunciati perché sorpresi ad esercitare la professione di parcheggiatore abusivo. Un 55enne e un 35enne dovranno rispondere di evasione. Erano agli arresti domiciliari. Per titolare di un ristorante del quartiere, invece, elevata una sanzione per occupazione di suolo pubblico.

Controlli estesi anche alle aree più periferiche del quartiere. Nell’area comune di un edificio popolare a Scampia sequestrati 19 grammi di stupefacente tra marijuana, hashish, crack e eroina.