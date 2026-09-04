POZZUOLI/ Truffa a cento clienti: uno tenta di entrare nella casa della titolare dell’agenzia di viaggi «Voglio i miei soldi»

POZZUOLI – Tensione ieri sera a Pozzuoli dove un uomo ha tentato di entrare nella casa di Monica Grande, la 48enne titolare dell’agenzia di viaggi “Viaggiare con Averno” accusata di aver truffato quasi cento clienti intascando circa 300mila euro e negando loro la possibilità di effettuare i viaggi già pagati. «Ho detto che non ti tocco, apri. Voglio i soldi miei» ha urlato in dialetto l’uomo, battendo con forza i pugni contro la porta d’ingresso della casa dove la 48enne vive insieme alla figlia minorenne all’interno di un quartiere popolare di Pozzuoli. «Non ce li ho i soldi» ha poi risposto la donna tra le urla e la richiesta di aiuto. «Non ce li hai? Te li faccio uscire io» ha poi concluso il presunto cliente prima di andare via.

LA FALSA SEGNALAZIONE – Nel frattempo sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pozzuoli allertati da una chiamata al 112 che denunciava «Donna aggredita da uomini incappucciati». Cosa che però, fortunatamente, non è stata riscontrata dai militari che poco dopo hanno identificato e denunciato l’uomo violenza privata. La scena del tentativo di irruzione è stata ripresa dalla figlia della vittima con uno smartphone. La stessa 48enne che al momento, però, non ha ancora sporto alcuna querela dopo l’intervento di ieri sera dei militari.