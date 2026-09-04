Bradisismo, crisi senza fine: a Pozzuoli gli sfollati sono arrivati a 4.434

POZZUOLI – Sono 4.4.34 gli sfollati nella città di Pozzuoli, a seguito della scossa del 31 luglio scorso che ha portato il comune ad emanare finora 599 ordinanze, diffide e altri provvedimenti per un totale di 1.979 nuclei familiari sgomberati. Della 4.434 persone attualmente sgomberate, 3.436 hanno richiesto il CAS, 114 sono ospitate in strutture alberghiere, mentre 44 restano al centro di accoglienza allestito al Palatrincone. In 840, invece, non hanno richiesto assistenza al Comune. Quanto ai sostegni economici finora 1.406 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.436 persone, di cui 719 over 65 e 498 con disabilità.

*foto Luigi Borrino