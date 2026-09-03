Bradisismo, dopo un mese di attesa convocato consiglio comunale straordinario

POZZUOLI – Per mercoledì 9 settembre è stata convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Pozzuoli, alle ore 09:00, nella Sala delle Adunanze “Nino Gentile”. Nel corso della seduta saranno trattati i seguenti punti all’Ordine del Giorno: lettura e approvazione dei verbali della seduta del 29 luglio 2026, dal n. 127 al n. 154; richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale monotematico sul bradisismo, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, con audizione della Direttrice dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e del referente per il rischio vulcanico della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi; ordine del giorno: presa d’atto della relazione dirigenziale e richiesta dello stato d’emergenza.