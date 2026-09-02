POZZUOLI/ Nella sede fa caldo: il PD fa il direttivo (abusivamente) alla Protezione Civile

POZZUOLI – «Gigino dice che fa caldo». Ed ecco che una questione di partito diventa questione di Protezione civile. Si, perché il Partito Democratico di Pozzuoli quest’oggi ha organizzato il direttivo all’interno della sede dove dall’inizio dell’emergenza sismica ci sono vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici. Una scelta che ha lasciato interdetti molti “convocati”, vista la delicatezza del momento e l’importanza del luogo quartier generale del Centro Operativo Comunale.

L’ABUSO – Fa specie che la riunione politica alla Protezione civile è fatta proprio dal partito del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni il quale ha dato l’ok all’incontro, che in un primo momento doveva tenersi nell’abituale sede del Pd in Piazza della Repubblica. Scelta aggravata dalla mancanza di autorizzazioni in quanto il regolamento per far usare spazi pubblici ai partiti e alle asssociazioni non è mai stato approvato dal comune di Pozzuoli. Praticamente da domani tutti i partiti e i gruppi consiliari potrebbero essere legittimati a organizzare incontri alla Protezione civile perché (caro Gigino) «fa caldo!».